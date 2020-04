Paty Navidad preocupa a su familia por sus desatinos mentales

Paty Navidad ha realizado una serie de publicaciones sobre lo que acontece en el país y en el mundo, por lo que su familia a comenzado a cuestionarse acerca de sus salud mental.

La actriz se ha vuelto viral por sus comentarios en redes sociales en los que niega los feminicidios e incluso la existencia del COVID-19, en sus últimas publicaciones a través de su cuenta oficial de Twitter la actriz ha publicado que la pandemia es una invento de la OMS para controlar al mundo.

En una entrevista para la revista Tv Notas, una amiga de la actriz aseguró que Paty Navidad no se encuentra nada bien y su familia teme por su salud mental.

También aseguró que Paty Navidad está muy obsesionada con los temas de conspiración y con lo del nuevo orden mundial, pero que pasaron de ser lecturas que la distraían a ser temas en los que verdaderamente creyera al punto de estar obsesionada con ellos.

La informante asegura que lo que más tiene preocupada a su familia es que ha dicho que puede comunicarse con su hermana, quien falleció hace cuatro años, a través de sueños y que puede programarlos y controlarlos para encontrar las respuestas que busca.

Aseguró que Yadira, su hermana, quiere que vaya a visitar a un psiquiatra pero que Paty Navidad se niega rotundamente a recibir ayuda.

Los que presumen de cordura les molesta mi locura, veo que siendo “cuerdos” no disfrutan su libertad, la mía es tan grande que siempre hay espacio para una locura más, soy feliz sin lastimar a los demás, no me importa lo que digan, mi locura no tendrán. Atte; Paty “La loca”. 😜✌🏻

— 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) April 7, 2020