¡PELIGRA PESQUERÍA DE CAMARÓN! EMPRESARIOS BUSCARÁN DIÁLOGO CON AMLO

La flota camaronera podría pararse completamente si el Gobierno Federal no plantea estrategias que hagan al sector más competitivo, manifestó el empresario camaronero Francisco Romellón Herrera, al comentar que buscarán un acercamiento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para plantear la problemática.

“Lo que puede pasar es terminar de parar la flota, ya se habla que a nivel nacional el 70 por ciento de la flota pesquera camaronera está amarrada, y si no hay apoyo, si no nos hacen más competitivos los barcos van a anclar y no podremos reactivarnos”.

Dijo que los camaroneros necesitan precios competitivos en el combustible, o algún programa de apoyo que emprenda el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para salir del rezago en el que se encuentran.

“Nosotros los llamamos a ser competitivos, si va ser a través de un subsidio, o un precio directo al pescador, el manejo que el gobierno quiera, lo que nosotros buscamos es que nos hagan competitivos para poder generar empleos, divisas, derrama económica en el estado”.