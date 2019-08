PELOTERO CON LEUCEMIA VUELVE A LANZAR

El derecho de los Indios de Cleveland, el venezolano Carlos Carrasco, regresó el lunes al montículo en ligas menores mientras intenta volver a Grandes Ligas después de ser diagnosticado con leucemia.

Carrasco entró como relevista con Doble-A Akron en contra Harrisburg. Recibió una ovación de pie de los aficionados en Canal Park. Fue la primera aparición de Carrasco desde junio, cuando se le diagnosticó leucemia mieloide crónica.

Finalizó su primer inning de labor con un ponche.

El lanzador de 32 años tiene programada otra aparición el jueves con Akron y posteriormente él y los Indios decidirán su siguiente paso. Carrasco quiere regresar y ayudar a los Indios esta temporada.

Los Indios se han fortalecido en torno a Carrasco. Durante el Juego de Estrellas en julio, Carrasco apareció en el terreno de juego durante el tributo de las Grandes Ligas llamado “Stand Up To Cancer” (“Levantarse Contra el Cáncer”) y las camisetas con la leyenda “I Stand With Cookie” (“Me levanto por Cookie”) se han popularizado en toda la ciudad.

SALE, FUERA POR EL RESTO DE LA CAMPAÑA

El zurdo de los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, recibe tratamiento por una inflamación en el codo que lo mantendrá fuera de acción el resto de la temporada regular, otro golpe para los campeones defensores de la Serie Mundial cuyas esperanzas de postemporada parecen desvanecerse.

El reconocido ortopedista, el doctor James Andrews, le aplicó el lunes a Sale una inyección de plasma enriquecido con leucocitos y dijo que será reevaluado en seis semanas.

Más allá de la frustrante temporada, el tratamiento podría resultar en buenas noticias para el equipo, que temía que Sale requiriera de cirugía Tommy John, un procedimiento que posiblemente lo ausentaría de toda la próxima campaña.

Boston tuvo día libre el lunes y se ubicaba seis juegos y medio detrás en la disputa por un lugar como comodín.