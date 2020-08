Pemex apoyará a armadores campechanos con 760 mil litros de combustible

Hay buenas posibilidades que la veda del camarón se levante de manera simultánea tanto en Tamaulipas como en la Sonda de Campeche, manifestó Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) delegación Campeche, quien destacó el apoyo de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de un donativo de 8 mil litros de diésel marino a cada embarcación camaronera en la entidad.

-Tendríamos la oportunidad de reactivar la captura de camarón, y esto beneficiaria a la flota que consta de 86 navíos en la entidad, cifra que incluye a los barcos de Ciudad del Carmen, lo que significan 760 mil litros del combustible.

Agregó esto significa un apoyo de 20 por ciento pues cada embarcación requiere de 40 mil litros, volumen a recibir que aseguró será de gran ayuda para la actividad y “salimos con el espíritu de certeza, que estamos haciendo lo correcto de seguir luchando y defender a esta industria que es generacional.

-En esta actividad hay muchas generaciones que viven de ella, y la pesca es un ícono por lo que tenemos que hacer todo lo posible porque “siga viva” y los mariscos de Campeche sigan siendo un motivo de paladar para la nación y el mundo entero, y el turismo siga teniendo esa oportunidad de venir y degustar los mariscos campechanos.

En cuanto al levantamiento de la veda, recordó se pidió abrir la actividad en todo el Golfo de México en la misma fecha y los armadores que no cuenten con recursos para ir a Tamaulipas, lo pueda hacer en el mar Caribe y Sonda de Campeche.

-Tengo informes de que la Comisión Nacional de Pesca parece dio el visto bueno, no ha salido publicado, pero de manera telefónica me comentaron por este año harían una excepción y todos podamos salir adelante, en esta lucha tan difícil que hemos tenido, desde que se cambió la Reforma Energética en la que nos triplicaron el costo del combustible y que actualmente no contamos con ningún beneficio.

Se espera la autorización general salga para el 15 de septiembre y la flota se haga a la mar.