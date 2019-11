PEMEX NECESITA MAYOR SEGURIDAD CONTRA CIBERATAQUES: HERRERA

Luego del reciente ciberataque a Pemex, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, reconoció que ello es una señal de alerta de que en el gobierno y en las empresas del Estado se debe tener cuidado con toda la información.

“Yo hablé con el director de Pemex hace un par de días, el hackeo no entró al área medular donde está la información confidencial de Pemex, sino a las computadoras personales de algunos de los trabajadores, afortunadamente fue así, pero es una señal de alerta de que tenemos que tener cuidado con la información, es algo con lo que vamos a tener que vivir porque es parte del desarrollo tecnológico, pero creo que por lo menos, hasta donde me dejaron a mí saber, el impacto fue mínimo”.

Luego de la entrega del Premio Citibanamex de Economía, el funcionario precisó que no hubo un pago de un rescate, ya que había una solicitud para el pago de un secuestro de la información, pero no hubo tal porque no se pagó.