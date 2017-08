PEÑA NIETO Y MORENO CÁRDENAS INAUGURAN MEGADRENAJE PLUVIAL

Con una inversión histórica de más de mil 300 millones de pesos, el Presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, inauguraron este medio día el megadrenaje pluvial de la ciudad de Campeche, obra pluvial más importante en los últimos 50 años en Campeche.

Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, ex gobernadores, legisladores locales, federales, dirigentes empresariales, funcionarios de los tres niveles, así como jóvenes, reunidos en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, Moreno Cárdenas dio calidad bienvenida al Jefe de la Nación en una más de sus visitas a la entidad, en la que hizo amplio reconocimiento al amplio apoyo que ha brindado a nuestro Estado durante su administración, superior a los 17 mil millones de pesos, cifra que supera el respaldo que brindaron las dos administraciones federales anteriores.

-Esta importante obra es la última etapa que completa el cumplimiento del compromiso presidencial con nuestra entidad en materia de acueductos y drenajes, con una inversión histórica de más de mil 300 millones de pesos. Y todos lo sabemos porque los campechanos padecíamos fuertemente severas inundaciones, obra no fácil de realizar porque no se veía y por eso muchas veces no se hacía.

Indicó que entre sus beneficios está evitar las inundaciones que afectaban a los campechanos, así como cuidar el respeto a la naturaleza pues por el drenaje “corre el pulso del afluente que había existido desde antes de la fundación de nuestra ciudad”.

Ponderó que Campeche es parte activa del esfuerzo nacional que encabeza el Gobierno Federal para proteger la ecología y el medio ambiente, así como el hecho de que nuestro país es líder mundial en la lucha contra el cambio climático como se demostró en la COP 21 celebrada en París.

Reiteró que Campeche es su casa, y es un estado con la menor incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, como afirman cifras oficiales, por lo que destacó que con su apoyo se puso en marcha la primera etapa de un mil cámaras de video vigilancia y monitoreo, y más de 250 patrullas y equipamiento, lo que contribuye a ser la entidad más segura.

En este contexto, el Ejecutivo estatal hizo un rápido recuento de los apoyos que el Jefe de la Nación ha dado a Campeche como es la construcción de una nueva avenida Costera, con más de 150 millones de pesos; una imponente Unidad Deportiva en la ciudad capital con más de 150 millones de pesos; la puesta en marcha en unos días más de la primera etapa de 100 autobuses de transporte escolar gratuito en la zona rural; la entrega de 20 mil computablets a jóvenes de nivel medio superior en apoyo a su preparación y educación, que indicó ya se tienen; la Ciudad de las Mujeres, con una inversión de 100 millones de pesos, apoyo totalmente federal.

De manera especial, se refirió a la construcción del nuevo puente La Unidad, en el municipio de El Carmen, y que afirmó se inaugurará en octubre del 2018, con un costo de más de mil 500 millones de pesos, por lo que “es el Presidente que le cumplió a Campeche”.

Finalmente, le agradeció que después de siete años de estar cerrado, momentos más tarde inauguraría el nuevo y majestuoso Teatro Francisco de Paula Toro, obra realizada con inversión 100 por ciento federal.

-Estamos construyendo las obras de infraestructura más importantes para cambiarle el rostro y darle modernidad a Campeche. Pero que todos los campechanos sepan, hasta el último rincón, lo digo claro y lo digo fuerte, en dos años de mi gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto, en obras de infraestructura, de inversión y de gasto de apoyo para programas sociales, le ha aportado al Gobierno de Campeche 17 mil 243 millones de pesos. Eso significa más del doble de las dos administraciones anteriores, pasadas, que le dieron a Campeche juntas.

Moreno Cárdenas no olvidó su compromiso de exponer al Jefe de la Nación el problema del sector pesquero.

-Estamos trabajando porque la pesca es importante para los campechanos y porque estamos respaldando a los armadores y a los pescadores ante Hacienda, ante Conapesca, para los subsidios y apoyos de combustible. La pesca ha crecido históricamente en un 19% en su administración y hubo una derrama económica de más de 35 mil millones de pesos; por ello, sabemos que contamos con su apoyo porque ayer se lo dije al secretario Pepe Calzada que se lo iba a decir. Así que yo creo que sí nos va a apoyar. Y lo más importante, compartir esa voluntad y esa actitud inquebrantable que hoy tenemos los campechanos.

-Llegó la hora y el momento de los campechanos, vamos a demostrarle a México de qué estamos hechos.