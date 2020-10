Pérdidas por más de 10 millones de pesos ha ocasionado la pandemia a transportistas turísticos

Pérdidas por diez millones de pesos ha provocado a prestadores del servicio de transporte turístico, como resultado de la inactividad que ha provocado la contingencia sanitaria, en detrimento de más de 300 prestadores del servicio en el Estado de Campeche, informó Manuel de Jesús Vera Gómez, presidente de la Alianza Mexicana de la Asociación de Transportistas en Campeche (Amotac).

-Sigue paralizado el turismo, no tenemos contratos aún; hay gente que quiere salir a disfrutar de los atractivos en la República Mexicana, pero no tenemos contratos, no hay autorización; hace más de ocho meses que estamos así y sobrevivimos con lo que podemos.

-Estamos hablando de más de diez millones de pesos en pérdidas que hemos tenido y que afecta a unos 300 transportistas turisteros nuestra entidad… y lamentablemente no hemos tenido apoyos por lo que sobrevivimos como se puede.

Señaló que para obtener algún ingreso, se turnan el servicio de transporte de pasajeros a las empresas maquiladoras en Tenabo, Calkiní y en Campeche y Champotón, donde hay 150 unidades a su servicio.