Personal del IMSS exige insumos para atender pacientes con Covid-19

Inconformes por la falta de material de protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche, así como de la apatía de la Sección Sindical en Campeche para defender sus derechos, decenas de trabajadores del Hospital General de Zona en Campeche realizaron la mañana de este jueves un plantón de protesta en las inmediaciones del nosocomio.

Denunciaron que los cubre bocas que les otorgan no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para el personal médico y enfermería, así como para el resto de los trabajadores, ante la contingencia sanitaria del COVID-19.

Con pancartas en mano, exigieron que se les entregue el material que necesitan para protegerse de un posible contagio del COVID-19, indicaron la Ley General del Trabajo, en su artículo 132 se establece la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para realizar su labor, y para avalar su inconformidad, mostraron el tipo de cubre bocas que deben usar y el que reciben para trabajar, con una gran diferencia entre ambos.

Encabezados por Manuel González y Víctor López, éste último ex dirigente sindical, megáfono en mano, reclamaron la falta de atención del IMSS delegación Campeche, del líder sindical, Dr. Ruben Ac Cob y que esta situación afecta a más de 700 trabajadores distribuidos en los tres turnos, no solo a personal médico y de enfermería, sino a todos porque interactúan en el mismo espacio.

Señalaron que al iniciar la protesta, no todo el personal pudo presentarse pues les impidieron la salida.

Sin ocultar su enojo mostraron uno de los cubre bocas que aseguraron les dieron momentos antes, a través del cual podía verse del otro lado, y afirmaron en el mismo nosocomio se manufacturan cubre bocas con sábanas no esterilizadas.

Afirmaron en el turno matutino hay alrededor de 300 trabajadores, por la tarde, 300 y cien más en el turno de noche, “todos en riesgo”.