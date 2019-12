PESCADORES DE ALTURA EXIGEN SE APLIQUE VEDA EN MAYO Y JUNIO

Ante los nulos resultados que afirma han arrojado las temporadas de veda del camarón en sus diferentes especies, Julio Alejandro López García, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Campeche, exigió al director del Centro de Investigación Pesquera y Acuacultura, Saúl Pensamiento Villarauz, la suspensión de éstas en el periodo actual y solo se aplique en los meses de mayo y junio.

-Ya estamos hartos de aguantar 20 años a los famosos biólogos y las famosas vedas, ya no queremos más vedas, los pescadores de altura camaroneros no las queremos más; vamos a respetar únicamente mayo y junio y si los biólogos o los responsables de autoridades federales, estatales o municipales –no aceptan-, vamos a proceder de otro modo.

-Mis compañeros reniegan por lo que ocurre y después de 20 años, las congeladoras no tienen producto, ya se acabaron y solo quedamos 500 pescadores… no se vale que por órdenes de los biólogos que no están haciendo nada y que no sirven para nada, este año hubo bastante depredación del camarón rosado en la Sonda de Campeche y nadie hizo caso –afirmó.

-Ya no queremos nada con ellos y por eso pedimos se acaben las vedas; las vamos a respetar como se trabajaba antiguamente: mayo y junio, si quieren… si los pescadores detectamos hay otra vez con sus leyes, hasta septiembre, nos defenderemos como debe de ser –advirtió.

-Es mucha su maldad, no hay producción. En las costas de Tamaulipas y en las de Campeche, solo fueron a pescar basura, son los reportes que recibimos y no se vale nos agarren de víctimas. Lo que dice el armador a nosotros no nos va a perjudicar, vamos a tratar de defendernos como se puede.

Puntualizó si la veda se aplica hasta el mes de septiembre, no habrá salida de embarcaciones camaroneras.

-Las autoridades no han hecho nada; hay barcos que cruzan con el pretexto que se van al Caribe y es mentira, se quedan por el lado del Triángulos, al norte, al sur de Triángulos a trabajar y cuando se abre la veda, ya tienen su paquetito y nosotros salimos perjudicados. Todo el año nos fue mal –manifestó y señaló que en Tamaulipas el barco que más trajo fue solamente cinco toneladas “no sirve esa pesca” contra 10, 15 toneladas que afirmó entregaban hace varios años.

-Las empresas están cerradas, las congeladoras están inactivas, consecuencia de lo mal planeado de sus famosas vedas realizadas en la Sonda de Campeche, Mar Caribe, Tabasco, Veracruz y costas de Tamaulipas; solicitamos la cancelación inmediata de sus “porquerías de vedas”. Si no se suspenden, no saldremos a la mar.