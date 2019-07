PESCADORES DE ALTURA RECIBIRÁN 3 MIL 600 PESOS DE APOYO

Una vez que concluya la entrega de apoyos a los pescadores ribereños, lo que debe ocurrir en unos días más, la Secretaría de Pesca iniciará la entrega de recursos a los tripulantes de las embarcaciones de altura, quienes recibirán alrededor de 3 mil 600 pesos, informó su titular, David Uribe Haydar.

-Ya tuvimos reuniones con los liderazgos, estuvimos en la Cámara Nacional de Pesca y Acuacultura delegación Campeche, porque hoy las listas se basan primero en los despachos de Capitanía de Puerto, porque nos da el registro de quienes se hacen a la mar, empero, además, cruzamos información con los armadores y los grupos de pescadores –indicó.

-Necesitamos hoy tener la certeza que les llegue el recurso a quien realmente es pescador y no a quien acredite solamente con un documento –señaló-. Se han tenido registros en algunas ocasiones, no ha sido reciente, de gente que acredita un despacho y no van a pescar y lo hacen solo para recibir ese apoyo y no se trata de eso, sino que lo reciba quien lo tiene que recibir.

Uribe Haydar apuntó que al terminar el programa, la Secretaría de Pesca dará a conocer los resultados y permitirá hacer la propuesta para el próximo.

-Ese año se están considerando a más de 500 personas, estamos hablando que hay 101 barcos con un promedio de cinco personas como tripulantes, y este año recibirán alrededor de 3 mil 600 pesos, pero estamos esperando cómo se va a replantear pues el objetivo es llegar a más gente.

-Esto en vísperas que con los armadores estamos haciendo los convenios para que hoy tengan el apoyo. Terminamos con los ribereños la próxima semana por lo que después del 10 de julio estaremos haciendo la agenda para la entrega de estos recursos y el pago se hará en las comunidades y ser transparentes pues la gente quiere que lo reciban quien realmente es pescador –finalizó.