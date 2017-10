PESCADORES DEBEN DENUNCIAR ANTE MINISTERIO PÚBLICO: SEPESCA

Las acciones que se realizan para proteger el recurso pesquero del Estado de Campeche, no son solo el decomiso de especies marinas cuya procedencia no se acredita, sino también la presentación de denuncias ante el Ministerio Público; este año se han presentado nueve denuncias ante la instancia legal y se sumarán varias más esta semana, manifestó el secretario estatal de Pesca, José del Carmen Rodríguez Vera.

En funcionario estatal manifestó también la importancia de que los hombres de mar denuncien de manera oficial las irregularidades o actos ilegales que detecten, y lo hagan ante la instancia correspondiente como es el Ministerio Público, para que se pueda proceder en contra.

-No es con denuncias verbales o en los medios de comunicación como se tiene validez legal; no podemos actuar en consecuencia si no se tiene una denuncia formal, por ello es que exhortamos a los pescadores campechanos a cumplir con este requisito, de lo contrario, entraría en defensa Derechos Humanos.

Comentó que la semana pasada se realizó un operativo en el que se logró el decomiso de artes de pesca.

-Sin embargo, los propios pescadores, alentados por quien estaba a la cabeza, de quien sabemos tiene el sobre nombre de “Kalimán”, recuperaron lo decomisado. Tenemos la grabación de las acciones y se procederá legalmente contra esta persona. Es uno de los pescadores que sube a la camioneta para bajar lo decomisado, y eso es un acto que viola la ley e implica que el Ministerio Público haga la integración y canaliza para que sea el Juez el que determine la sanción administrativa o penal que corresponda.

Rodríguez Vera indicó suman ya nueve las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, a las que se sumarán las de este lunes y semana.