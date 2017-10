PESCADORES DEBEN PARTICIPAR PARA ACABAR CON PESCA ILEGAL

Al señalar que en las acciones de vigilancia hay ocho inspectores, José del Carmen Rodríguez Vera, secretario estatal de Pesca afirmó categórico que sí hay acciones de inspección y vigilancia, y la prueba está en el decomiso histórico de 25 mil kilogramos de especies marinas.

Rodríguez Vera respondió a los señalamientos de dirigentes pesqueros de Campeche, que afirman no hay vigilancia y la depredación es importante, a quienes apuntó este trabajo se realiza a través del Comité Interinstitucional del Combate a la Pesca Ilegal, y la dependencia a su cargo es coadyuvante.

-La autoridad competente en inspección es la Conapesca; en comercio marítimo la Capitanía de Puerto y somos coadyuvantes con esas autoridades, además de regir la política pública que el gobernador Alejandro Moreno ha instruido de nadie por encima de la ley.

Enfatizó los permisionarios deben sujetarse a su permiso y solo capturar la especie autorizada y el arte de pesca aprobada, pues no pueden emplear compresoras ni el buceo ni las embarcaciones pueden llevar a más de cuatro tripulantes.

Puntualizó se hacen operativos vía marítima y terrestre y en la salida de cada recinto pesquero, donde estamos de 6 a 10 de la mañana, hora de salida, se les pide su permiso.

-Se trabaja y hay resultados pues se han decomisado 25 mil kilogramos o 25 toneladas de especies. Sin embargo, no es una satisfacción. El día que no haya decomisos quiere decir que el permisionario tiene conciencia que no debe capturar pulpo chico, por el que recibe 60 pesos, pero si lo deja crecer, entonces serían 120 pesos, concluyó.