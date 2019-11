PESCADORES DEJAN PULPO Y COMIENZAN CAPTURA DE CAZÓN

Ante los bajos niveles de captura de pulpo en la actual temporada, los pescadores ribereños optaron ya por dedicarse a la pesca de cazón, pues en la actual temporada lo único que han logrado son pérdidas económicas porque no logran recuperar ni el monto de la inversión para avituallamiento.

Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de Campeche, informó lo anterior al tiempo que destacó la decisión se tomó a poco más de un mes de que concluya la temporada de captura del octópodo, cuyas pérdidas afirmó son graves.

-De nada sirve seguir con la temporada de pulpo, no hay el recurso y se debe a la falta de vigilancia para evitar la depredación problema que no ha tenido solución pues no hay vigilancia real y este año no hubo ninguna acción en este sentido.

-Hablamos con los compañeros pescadores para analizar nuestra situación y la decisión fue dar por concluida la temporada y dedicarnos a la captura de cazón, que tiene buena producción y demanda.

-Esperamos buenos resultados, y que la producción nos permita salir adelante –concluyó.