PESE A GANAR, DT DE CAMPECHE FC NO ESTÁ CONTENTO

Jorge Rivera Maldonado, director técnico de Campeche FC Nueva Gneeración de Tercera División, afirmó que el partido frente a Corsarios, pendiente de la fecha dos del Grupo I, fue el peor que tuvo el equipo rojiblanco en la primera parte de la temporada 2017-2018 de la Tercera División, “no me gustó el partido no hicimos lo que sabemos hacer, lo único rescatable son los tres puntos”.

Con el triunfo del pasado viernes ante Corsarios, Nueva Generación acumuló nueve partidos sin perder y con los tres puntos llegaron a 30 puntos al concluir la primera vuelta, producto de nueve victorias, dos empates y dos derrotas, con 27 goles anotados 13 recibidos, para ubicarse en el segundo lugar del grupo, detrás de Interplaya, quienes vencieron a Felinos de la 48 para llegar a 31.

Rivera Maldonado puntualizó: “un triunfo de riñón, solo eso, un triunfo que la verdad no me gustó, ahora estoy molesto por el esfuerzo que se hizo, lo rescatable solamente son los tres puntos no me gusto el equipo”.

Colectiva e individualmente el cuadro rojiblanco fue otro en comparación en partidos anteriores, “no me gusto la función que venían haciendo como en el partido pasado, ante Carmen FC, muy bien y ante Corsarios totalmente lo contrario y me voy molesto, ahora solamente nos queda seguir trabajando, repito lo rescatable son los tres puntos y nada más”.

De igual dijo que “por supuesto el rival cuenta, pero nosotros dejamos de hacer nuestro fútbol, no me preocupa el equipo contrario me preocupa lo que hagan y dejen de hacer mis jugadores dentro del terreno de juego lo que saben hacer, en este partido dejaron de hacer muchas cosas que se estaban haciendo bien y es lo que me molesta”.

Agregó que “el rival no nos superó más que por actividad y nosotros dejemos de correr, dejemos de tener la tener la posesión del balón y al final se nos complica, por poco nos empatan, inclusive nos pudieron haber sacado el triunfo, nosotros seguimos perdonando, seguimos fallando allá arriba y si seguimos sin contundencia pues terminamos sufriendo”.