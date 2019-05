PESO PIERDE TERRENO FRENTE AL DÓLAR, TRAS ANUNCIO DE TRUMP

Tras el anuncio del arancel impuesto a México por Donald Trump, el dólar se apreció frente al peso mexicano de una manera abrupta alcanzando una cotización de 19.61 hasta las 19:50 horas.

Hace unas horas, el presidente Donald Trump anunció que desde el próximo 10 de junio se impondrá un arancel del 5% a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos.

Poco después de las 19:15 horas de este jueves el dólar se cotizaba a 19.50 pesos, cifra promedio del día.

La cotización interbancaria de la divisa estadounidense llegó a un tope máximo de 19.58 pesos a las 18:45 horas, logrando un avance de 44 centavos respecto a corte de las 18:20 horas.

El mandatario acusó a México de no hacer nada para endurecer las leyes en materia migratoria y amenazó con realizar aumentos graduales a este impuesto hasta que no el gobierno de México no tome las medidas necesarias.