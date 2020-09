Pide López Obrador a líderes de FRENAAA no irse a hoteles y permanecer en plantón

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a los líderes del Frente Nacional Anti AMLO que se queden en el campamento, junto a los manifestantes que se oponen a su administración.

Indicó que la manifestación debe ser auténtica y permanecer ahí, como él hacía.

“Tiene que ser auténtico: manifestaciones en carro, ahora fue un avance, porque ya es una manifestación de otro tipo con casas de campaña, pero que no sean sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí, que no se vayan a hoteles. Yo me quedaba en el campamento (en 2006)”, declaró.

Explicó que al grupo no se le había permitido llegar al Zócalo Capitalino por temor a destrozos.

“Porque había riesgos de provocación y para cuidar la Catedral Metropolitana”.

“La información que me dieron era que habían riesgos de provocación y sí queremos cuidarlos. Ayer que uno de los dirigentes se puso mal, sí di instrucciones para que se le atendiera, que no le faltara servicio médico y están en su derecho a manifestarse”.