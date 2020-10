Pide Michelle Obama a estadunidenses acabar cuatro años de “caos”

Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos, invitó a los estadunidenses a votar a favor de Joe Biden para acabar con cuatro años de “caos”.

Michelle Obama compartió su “argumento de cierre”, en el que apoya incondicionalmente al candidato presidencial Joe Biden, para poner fin a “cuatro años de caos” provocados por el actual presidente Donald Trump.

“Simplemente no podemos confiar en nada de lo que nos dice el Presidente, todas son mentiras (…) Han pasado siete meses y todavía no tenemos un plan para este virus. Siete meses más tarde, y aún no usa la máscara de manera consistente, ni le pide a sus seguidores que se la pongan, incluso sabiendo que esas acciones simples pueden salvar innumerables vidas”, declaró Obama.

“Lo creas o no, las elecciones están a la vuelta de la esquina y, si todavía estás decidiendo a quién votar, o si vas a votar, quiero que te tomes un momento”.

“Seamos sinceros. Ahora nuestro país está sumido en el caos (…) Estados Unidos está dividido ahora mismo (…) a mucha gente le están vendiendo mentiras por parte de quienes quieren enriquecerse y permanecer en el poder”.

“Tratan de distraer a la población de sus propios fracasos culpando a los demás y avivando el odio hacia los estadounidenses negros y mulatos, mintiendo sobre cómo las minorías destruirán los suburbios, azotando con la violencia y la intimidación”. “Entonces, lo que está haciendo el presidente es, una vez más, evidentemente falso. Es moralmente incorrecto. Y sí, es racista”, ha añadido.

“Como mujer negra, el conocimiento de que cualquiera de mis compatriotas estadounidenses me teme más a mi que el caos que estamos viviendo ahora mismo, bueno, eso duele”, reconoce, apelando a la empatía y haciendo un llamamiento a los indecisos a “pensar en todos esos compatriotas, como yo y mis ancestros (…) y ponerse en su lugar” para que comprendan cómo se siente que, a pesar de los esfuerzos, tengan que enfrentarse al desprecio, “no solo de sus conciudadanos, sino también del presidente”

“No podemos confiar en que este presidente nos diga la verdad”.