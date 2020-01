Piden a Comuna aplicar Plan de Reordenamiento de Vendedores Ambulantes

Luego de señalar que la anterior administración municipal dejó listo un Plan de Reordenamiento de Vendedores Ambulantes, el diputado panista José Inurreta Borges, pidió al secretario de la Comuna , Paul Arce, lo saque y se aplique, pues es una solución al problema de vendedores ambulantes que tiene la ciudad capital sobre todo en el primer cuadro.

Asimismo, afirmó que su presencia en el Centro Histórico no es motivo para que Campeche pueda perder el reconocimiento que tiene como Patrimonio Cultural que recibió de la UNESCO, pues lo que se pide es regular esta actividad, además de recuperar, rescatar y fortalecer tradiciones como la del pregonero.

Lo anterior, en rueda de prensa, en la que pidió al secretario de la Comuna se modifique el Reglamento para que se permita el ambulante pero con orden y reglas claras.

“Existe el Plan, es un documento que se entregó y está listo para su aplicación; pedimos que se saque del archivero y se analice. No queremos ni persecución al ambulante ni afectación al comerciante”, señaló.

Destacó, este Plan se elaboró en el seno del Consejo Ciudadano de la anterior administración municipal, Consejo que aseguró, es una figura de consulta permanente.

Dijo estar dispuesto a brindar todo el apoyo que se requiera para evitar situaciones difíciles luego de la manifestación que hicieran comerciantes del primer cuadro.

Dicho Plan de Reordenamiento, explicó, incluye también a las calles 53 y 59 del Centro Histórico, y hace referencia a la propuesta de impulsar al pregonero y preservar y rescatar la riqueza gastronómica, documento que tomó meses su elaboración y no debe desecharse.

“Paul Arce lo tiene en sus archivos, pero si dice que no, le podemos proporcionar una copia. Los comerciantes se quejan que no hay orden y son los que más impuestos pagan permisos, todo lo que se les exige… no hay que esperar a que el problema sea mayor”.

Finalmente, pidió una segunda reunión con el alcalde Elíseo Fernández Montufar, para tratar este problema, al tiempo que se pronunció porque la Comuna y el Gobierno del Estado trabajen de manera coordinada aunque subrayó la responsabilidad es de la autoridad municipal.