PIDEN A TAXISTAS Y MOTOTAXISTAS DENUNCIAR CORRUPCIÓN

La falta de denuncias formales por los taxistas y mototaxistas podría echar por tierra la investigación que por presunta corrupción realiza la Comisión Especial creada por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, advirtió el coordinador de la bancada panista, Jorge Nordhausen Carrizales.

En entrevista poco antes de iniciar la sesión de la Diputación Permanente, envió un exhorto a los prestadores del servicio a presentar denuncia formal si se sienten agraviados o fueron víctimas de algún acto o acción que consideren ilegal.

Comentó en la reunión de ayer con taxistas de Escárcega, se escucharon todos los planteamientos de taxistas y encargados del transporte urbano, y dijo que en próximas semanas la Comisión Especial Investigadora hará un pronunciamiento oficial sobre el tema pues habrán concluido las investigaciones.

En este contexto, dijo, hay presuntos indicios de corrupción por lo que invitó a todos los prestadores de servicio y a los ciudadanos en general si se sienten afectados por un asunto de corrupción en contra del Instituto Estatal del Transporte a denunciar, porque “tristemente no hay ninguna denuncia en la Fiscalía Anticorrupción ni en la Secretaría de la Contraloría, que es donde deberían llegar”.

Nos urge que si hay alguna persona que fue tomada, extorsionada y tenga pruebas, acuda con nosotros, y con mucho gusto los llevamos, encontramos una apertura importante tanto en Fiscalía como en la Secretaría de la Contraloría pero necesitamos que nos apoyen.

Advirtió, la falta de denuncias puede echar por tierra la investigación pues si no hay denuncia no hay delito, y agregó “quedaría esto en un estado de impunidad”.

Sabemos que hubo quejas y alimentos pero debemos llevarlos a los hechos.

Por último, dijo no se han reunido con el ex director del Instituto Estatal del Transporte, pues ya no ocupaba el cargo cuando iniciaron las investigaciones.