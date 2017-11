PIDEN ACCIÓN LEGAL EN CONTRA DE PABLO GUTIÉRREZ POR PRESUNTO DESVÍO

Luis Medina Peralta, presidente del comité municipal de Vanguardia Progresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Ciudad del Carmen, entregó este día a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, solicitud formal para que se “ejerzan los procedimientos legales y administrativos que haya lugar en contra del C. Presidente municipal de Cd. Del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus”, a quien acusó de desvío de recursos por 175 millones de pesos estatales y más de 17 millones de pesos de recursos federales, procedentes del Ramo 33.

En entrevista poco antes de entregar su solicitud con sello de recibido con fecha de hoy, al también coordinador parlamentario del PRI en la LXII Legislatura del Congreso del Estado, afirmó categórico tener las pruebas de sus acusaciones, que indicó obtuvo formalmente de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECam), con las observaciones legales que este organismo hiciera a las cuentas públicas del 2016.

Pide se revise el desvío de recursos millonarios al tiempo que aseveró quedó al “descubierto que la Comuna se ha convertido en un Ayuntamiento donde políticos y empresarios se dedican al lavado de dinero dentro del Ayuntamiento”. aunque en un inicio señaló desvío de 175 millones de pesos estatales, más adelante aseguró fueron 155 millones de pesos, que no se comprobaron, así como 32 millones de pesos resultado de un crédito para infraestructura, obras y reparación de calles que no se hicieron, lo que sustentó en las mismas observaciones de la ASECam.

El perredista fue más allá. Se refirió a la falta de recursos para el pago de aguinaldos a los trabajadores de la Comuna carmelita, y aseguró si hay dinero, pues está el desvío de los 150 millones, “más los 100 millones de peso que dice que su ex contador le robó; dinero sí hay, hay que buscar en las cuentas de Jorge Rosiñol, de Juan Mendoza, de Rocío Matensanz, involucrada en el desvío de recursos con sus obras fantasmas que tiene con el director de Obras Públicas” del mismo ayuntamiento.

Cuestionó entonces que el ex alcalde Enrique Iván González esté privado de su libertad por desviar 9 millones de pesos y cuestionó qué diputados panistas protegen a Gutiérrez Lazarus, a quien acusó también de no tener la mínima experiencia para estar al frente de la Comuna, desviar recursos públicos y no atender los problemas que enfrenta el municipio y en las colonias hay secuestros, robos a empresas, a farmacias y tiendas.

-Solo se dedica a pasear y pintar banquetas; hay una ingobernabilidad completa –aseguró- y añadió no tiene futuro político para ocupar una diputación federal.