PIDEN QUE SCT REPARE CARRETERA A PALIZADA

Sin argumento alguno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no ha respondido a la petición expresa que se le hiciera para atender el tramo carretero comprendido entre Santa Adelaida–Palizada, a pesar de ser obras abandonas y que afectan de manera importante la comunicación en esta zona de la entidad, pues alrededor de 60 kilómetros están en pésimas condiciones, aseguró Carlos Jasso Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado.

-Son trabajos, obras que se licitaron hace ya varios meses, desde el año pasado y no sabemos el motivo por el cual no termina la reparación de esos tramos y ha habido accidentes fatales, de consecuencias muy lamentables, hasta posiblemente pérdida de vidas pero no tengo el dato ahorita, aunque sí ha habido consecuencias de daños materiales muy costosos, y lesionados, aseguró.

Agregó se envió un exhorto al nuevo director del Centro 04 de la SCT en Campeche, que llegó luego del cambio del Gobierno Federal, para que reparen las carreteras porque “las vías de comunicación son importantísimas para la economía y la vida diaria de las personas en las comunidades”.

-Si no hay una vía de comunicación confiable y segura, no se puede mover las mercancías, ni las personas, ni nada. Ese tramo, de Santa Adelaida a la caseta fitozoosanitaria y de ahí a Palizada, estamos hablando que son 40 kilómetros en el primero y 19 en el segundo, casi 60 kilómetros en pésimas condiciones, lo que frena toda comercialización pues es incosteable entrar a buscar mercancía pues se sufren muchos desperfectos mecánicos y es la única carretera que está en pésimas condiciones en la zona sur del Estado, finalizó.