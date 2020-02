Piden que Seduc permita ingreso a niños que llegan tarde

Aunque hay reglas establecidas sobre el horario de acceso y salida de clases que deben acatar alumnos y padres de familia, pues las autoridades están obligadas a cerrar las puertas del plantel una vez llegada la hora, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan Antonio Renedo Dorantes, se pronunció porque la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado establezca una política que permita a los niños entrar unos minutos después del horario establecido, pues consideró se ponen en riesgo si se quedan fuera.

Consideró debe haber una reunión entre padres de familia y el secretario de Educación en Campeche, Ricardo Koh Cambranis, pues señaló no se trata solo de que no los dejen entrar al plantel sino que muchos padres de familia trabajan y los niños pueden perderse, o si faltan al trabajo, se les descuenta el día.

-Son reglas en escuelas, horario entrada y salida, son protocolos que se deben seguir, pero sería ya cuestión de que hubiera alguna orden, alguna reglamentación de parte del Secretario para atender esa persona, y serían excepciones, para esos son las reglas –aclaró.

Consideró una buena medida que para los educandos que lleguen tarde al plantel, se les permita el acceso unos minutos después, como se hace en otras escuelas e indicó el que acumule tres retardos, se le considera una falta.

-Aquí sería hacer esa dispensa, sobre todo porque los padres que llevan a sus hijos, tienen que trabajar y no cuentan a veces con quién dejarlos, eso le causa problemas al padre de familia y al niño. Es un asunto que sería cuestión de platicarlo con el Secretario de Educación. Diez minutos después abrir la reja, no estaría mal… hay quienes vienen de muy lejos, no tienen vehículos y serían casos excepcionales

-Esto podría ser una disposición de la Secretaría, porque los directores del plantel deben cumplir las reglas, pero valdría la pena recapitular.

Por otra parte, Renedo Dorantes comentó suman ya seis las quejas ante la Comisión por los acontecimientos recientes en Ciudad del Carmen, las que dijo se investigan, se recaba información de la autoridad, de los padres de familia, videos que haya sobre el particular y apunto que de ser necesario, se buscaría ayuda psicológica para los menores pues “vimos en videos que oían la sirena y se abrazaban a sus padres”, por lo que la ayuda sería necesaria.