PIERDE TAYLOR SWIFT DERECHOS SOBRE SUS CANCIONES

Mediante un comunicado que se publicó a través de la red social Tumblr, Taylor Swift dio a conocer este fin de semana que su exmánager, Scooter Braun, la acosaba y le hacia bullying cuando apenas iniciaba su carrera musical.

La cantante confesó sentirse triste y asqueada. Además reveló que el productor compró los derechos de todas sus canciones por 300 millones de dólares.

“Durante años he pedido, he rogado, una oportunidad para poseer mi propio trabajo. Hoy Scooter Braun compró todos mis discos y sólo puedo pensar en el acoso y la manipulación que he sufrido por parte de él”. Taylor Swift, cantante.

La artista señaló que su legado musical se quedó en las manos de quien lo quiso desmantelar y que ha tenido que tomar le decisión de dejar atrás su pasado, a pesar de que ella escribió todas esas canciones en el suelo de su habitación y que los videos los pagó del dinero que ganó de sus presentaciones.

Por el momento Swift, se encuentra trabajando con otra compañía y espera que esto les sirva a otros jóvenes artistas para que protejan bien su contenido musical.

Por su parte, la discográfica Big Machine afirmó que Scooter Braun nunca acosó a Taylor Swift, y que el 29 de junio se le informó sobre la venta de su sello musical. También sostienen que le dieron la oportunidad de tener todos los derechos de sus álbumes.