PIRATAS TENDRÍA 7 EXTRANJEROS: HURTADO

A propuesta de los equipos que hacen uso mínimo del número de jugadores de doble nacionalidad, los llamados “pochos”, en la próxima Asamblea de Presidentes que se celebrará el 30 de enero de 2018, la Liga Mexicana de Béisbol podría autorizar un extranjero más para aquellos equipos que estén en estos casos, afirmó Jorge Carlos Hurtado Montero, presidente Ejecutivo del Club Piratas de Campeche, uno de los que se vería beneficiado de proceder la petición.

Así lo comentó durante el convivio navideño con reporteros de la fuente deportiva en las instalaciones del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), donde añadió que próximamente sostendrá su primera reunión personal con el recién nombrado timonel de la nave filibustera, Daniel Fernández, para definir la legión extranjera que abordará el galeón, y otros aspectos de la pretemporada.

El jerarca bucanero dijo que aún no hay fecha exacta de arranque de la pretemporada –sería a mediados de febrero- precisamente porque no se han reunido con Daniel Fernández, quien era le mejor opcióon para dirigir a los Piratas en los próximos torneos de la LMB, que como se sabe serán dos para el próximo año. Incluso comentó que se platicó con Matías Carrillo y otros manejadores extranjeros, incluso se contempló en la baraja a Lorenzo Bundy, pero éste se descartó debido a sus elevadas pretensiones económicas, fuera del presupuesto filibustero.

“De nuestros refuerzos, estamos esperando lo que nos diga Daniel Fernández, ya hemos platicado con algunos jugadores, estamos en espera de lo que nos diga el manager, a quien ya le mandamos el roster para que analice y nos haga sus propuestas”, dijo.

“Aquí el tema importante es que probablemente para la Asamblea Presidentes del 30 de enero se apruebe un extranjero más, que era una propuesta que hicimos ante la Asamblea, para que los equipos que tengan menos de 10 méxico-americanos, podamos tener un extranjero más para nivelar, porque no es lo mismo que Tijuana, que está en la frontera, o Nuevo Laredo, Durango o Monterrey, que están muy cerca de las fronteras, es más fácil para esos equipos el acceso a las jugadores de doble nacionalidad, en cambio Tabasco, Piratas y Leones no porque los jugadores no quieren venir a jugar con nosotros, por el calor, los mosquitos, la lejanía”, apuntó.

Al referirse a la competencia de la LMB, Hurtado Montero calificó de positivo el retorno de los Diablos Rojos del México a la Zona Sur, pues además de ser uno de los equipos taquilleros de la LMB, seguramente para las campañas 2018 volverán ser poderosos pues recurrirán de nuevo a los extranjeros. Hay que recordar que el año pasado los pingos jugaron exclusivamente con peloteros nacionales.

Puntualizó que Diablos Rojos del México era el equipó que geográficamente tenía que pasar a la Zona Sur ante la partida de los Rojos del Águila de Veracruz a Nuevo Laredo, y hace una campaña la salida de los Delfines del Carmen a Durango. También comentó que aunque la sede del Juego de Estrellas la tienen los pingos, de no concluir su estadio, la sede alterna será el Parque Kukulcán Álamo de Mérida, casa de los Leones.

Igualmente calificó positiva la llegada del nuevo presidente, Javier Salinas, quien ha hecho numerosos convenios para posicionar mejor a la LMB, incluso hoy las playlist de los equipos ya se encuentran en Spotify, ha hecho convenios con Twitter, Facebook, Instagram y You Tube, y adelantó que para los próximos torneos ésta última plataforma transmitirá partidos en directo.