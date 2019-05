PLANTEARÁN INICIATIVA PARA CREAR ÁREAS Y TECHOS VERDES

Ante el problema de ausencia de áreas verdes no solo en la ciudad capital, sino en muchas ciudades de la entidad, presentaremos el Congreso del Estado una iniciativa bastante compleja que incluirá no solo la creación de áreas verdes, sino también lo que se conoce como “techos verdes”, informó el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Alvar Ortiz Azar.

-Son dos temas muy importantes que se han venido presentando en algunos otros lugares del mundo y estoy convencido que podríamos también ser un ejemplo, posiblemente nacional, en el tema ecológico relacionado con la construcción –manifestó.

-Se tienen que cambiar muchas cosas en todos los sectores, cambiar materiales que son contaminantes y no nada más son los plásticos, hablamos también de la construcción, el turismo, el sector restaurantero. Hay muchas cuestiones y cosas que pueden modificarse, solo es cuestión de darle entrada, de darle paso a este tema y la importancia que reviste además de sumar cada día a más gente –aseguró.

-El cambio no va a darse si no nos sumamos todos; de nada sirve que cinco personas hagan esfuerzos sobrehumanos y todos los días batallen si al final hay 50 personas que no lo hacen. Debemos generar cambios en el uso y consumo para cambiar las cosas.

Apuntó que las leyes ayudan a orientar, normar, pero debe haber voluntad e iniciativa de la gente, lo que consideró fundamental por lo que debe seguirse impulsando la educación ambiental.

-No es cuento, los daños son brutales, los efectos serán igual y hoy lo estamos sufriendo… las lluvias hace un mes debieron darse y si van a las comunidades y hablan con los productores, les dirán que se las ven negras por la falta de agua, lo que no es casualidad, sino efecto del cambio climático, de la contaminación, de lo que el ser humano le ha hecho al planeta –enfatizó.