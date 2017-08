¡PODRÁS ESCUCHAR TU MÚSICA PREFERIDA MIENTRAS JUEGAS!

Cuando Spotify llegó de manera exclusiva a PS3 y PS4 en 2015, la decisión no fue aplaudida por los jugadores de Xbox One. El hecho de que el servicio de streaming musical estuviera solamente en la plataforma de PlayStation fue motivo de crítica para los usuarios de otras consolas y han tenido que esperar dos años más hasta poder disfrutar de Spotify en la Xbox One.

El servicio de streaming musical ha anunciado este martes 8 de agosto que ya está disponible en la Tienda de Xbox tanto para usuarios free como premium.

Los usuarios podrán acceder a todas las herramientas de Spotify como explorar listas de reproducción, escuchar las creadas por ellos mismos y gestionar el servicio desde otros dispositivos móviles a través de Spotify Connect.

Los rumores sobre la llegada del servicio de streaming a la consola ya circulaban desde hace días, pero la Spotify lo ha confirmado este martes en su página web.

Spotify llega de forma exclusiva a PlayStation poniendo de relieve la problemática de las apps exclusivas en las consolas.

Los jugadores de la Xbox One podrán escuchar la música de la plataforma de streaming mientras estén jugando y podrán gestionar la aplicación desde los mandos de la consola con 4K y 60fps con HDR.

Spotify hace tiempo que se unió a la industria de los videojuegos, aunque al principio lo hiciera solo de la mano de PlayStation. El streaming musical creó Spotify Gaming una lista de reproducción dedicada especialmente a los videojuegos y sus bandas sonoras.