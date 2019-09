PODRÍAN LLEGAR PANDILLEROS Y TRAFICANTES DESDE BAHAMAS, DICE TRUMP

Donald Trump señaló el lunes que Estados Unidos debería “prestar atención” a las personas provenientes de las Bahamas que son recibidas en su territorio después del paso devastador del huracán Dorian, advirtiendo sobre la posible llegada de “traficantes muy crueles”.

Debemos tener mucho cuidado “con las personas admitidas en territorio estadounidense, dijo el presidente republicano a periodistas en la Casa Blanca. Todos deberían tener los documentos correctos (…) Las Bahamas tienen muchos problemas con las personas que (…) no debían estar allí, no quiero permitir que estas personas que no debían estar en las Bahamas puedan venir a Estados Unidos, incluidas personas muy malas, pandilleros y traficantes muy desagradables”, dijo.

Los comentarios del mandatario se refieren a la llegada este fin de semana a Florida de un ferry con casi 1.500 víctimas del paso de Dorian por las Bahamas.

Sin embargo, varios cientos no pudieron ingresar a Estados Unidos por falta de visa. Un error, según Mark Morgan, director de la policía de fronteras.