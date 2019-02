PONDRÉ A CAMPECHE EN LO MÁS ALTO: MORENO CÁRDENAS

“No les voy a fallar, pondré a Campeche en lo más alto; muy pronto entregaré la reforma para construir el mejor PRI de todos los tiempos, juntos lograremos ser el mejor PRI más honesto, honrado con cero tolerancia a la corrupción. Vamos a construir la nueva alternativa para los mexicanos. Una reforma para los 10 millones de mexicanos que votaron por el PRI y para los 60 millones que no lo hicieron por MORENA. Una reforma que le responda al PRI y a los priistas”, aseguró Alejandro Moreno Cárdenas durante la quinta sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde solicitó al priismo campechano su aval para contender por la dirigencia nacional de su partido, llevando como compañera de fórmula a Carolina Viggiano.

Arropado por los más de tres mil priistas que desbordaron el centro de convenciones Campeche XXI, al ritmo de la batucada y los gritos de “Alito presidente”, Alejandro Moreno aseguró que con Carolina Viggiano como compañera de fórmula van a emprender la gran transformación del PRI, “una reforma que nos acerque a la gente, porque por soberbia nos alejamos de ella”.

En esta sesión de Consejo Político Estatal, con la presencia de 489 consejeros, se aprobó por unanimidad la instauración de la medalla “Rafael Alejandro Moreno Cárdenas” al Orgullo, Carácter y Voluntad Partidista Inquebrantable.

Se entregaron la presea “Rafael Rodríguez Barrera” al mérito militante a Beatriz Paredes Rangel, ex dirigente nacional del PRI y actual senadora; los reconocimientos “Pablo García y Montilla” al mérito dirigente estatal a Gonzalo Brito Herrera; “Héctor Pérez Martínez” al mérito dirigente municipal a Fernando Soto Angli; “Manuel Crescencio García Rejón” al mérito ideológico, de difusión, de representación y capacitación política a Beatriz Arcila de la Cruz; “María Lavalle Urbina” al mérito femenil a Elia Martínez Zamorano; “Zoila Quijano McGregor” al mérito cultural, Daniel Cantarell Alejandro; “Efraín Xool Uc” al mérito cultural, Vania Aguilar de la Cruz.

En calidad de Consejero Político Estatal, Moreno Cárdenas anunció que de llegar a la Dirigencia Nacional del PRI impulsará una nueva forma de hacer política, donde los militantes y líderes tomen iniciativas “respaldemos y demostremos que sabemos hacer política, han sido los militantes audaces y activos que han impulsado al partido hacia sus más grandes victorias, es la hora de ser más propositivos que nunca el futuro depende del PRI”

El priista distinguido precisó “Ser oposición significa ejercer un política responsable y sería, que reconozca lo bueno, reconozca los errores y fallas gubernamentales actuar con inteligencia y estrategia. No regalar el aplauso fácil y mucho menos la dignidad. Tenemos el carácter para hacer valer la voz firme y actuar de manera enérgica para todos los ciudadanos.

– Nuestro partido necesita un liderazgo real que nazca desde la base, que marque la agenda y sea capaz de trabajar juntos para llegar a las metas más grandes. El PRI no necesita dirigentes escondidos sino líderes de verdad con la mirada puesta en el horizonte, un liderazgo con visión, compromiso, carácter ,capaz de construir los mejores acuerdos del país, que no tema perder y sepa ganar para dar resultados, que no se conozca por un destape, un liderazgo que provenga de un proceso interno de consulta a la base de los militantes del partido- dijo.

Moreno Cárdenas motivó a los priistas para recuperar la Presidencia de la República y construir el México del siglo XXI al señalar que se equivocan quienes exigen la desaparición del PRI “Los mexicanos no quieren dádivas, tenemos que volver a gobernar este país”.

Dijo que las elecciones del 2018 la democracia colocó al partido como una segunda posición y advirtió que será la misma democracia que en el 2024 coloque al PRI al frente del país.

Abundó que la reforma que encabezará derrotará la simulación y premiará el trabajo político, cancelará vicios partidistas que tanto daño hicieron, anulará prácticas intolerantes que fortalezcan del acuerdo y entendimiento porque el PRI no debe ser cómplice de malos gobiernos, deberá clausurar la entrada a los arribistas, excluir a corruptos e incluya a todos los mexicanos: “Por soberbia el PRI se alejó de la gente y y necesitamos una reforma que cierre puertas a la arrogancia, necesitamos respeto, humildad y sencillez política con la gente”.

El Consejero Político Estatal llamó a levantarse en todo el país con trabajo, propuesta, firmeza, para convertirse en la fuerza opositora más grande de México y recuperar el país.

– El PRI es México. Somos la única alternativa de progreso y no tengan duda que vamos a regresar a la Presidencia y vamos a construir el México del siglo XXI. Otros se quebrarian pero nosotros no. Estamos hechos para eso. Los priistas sabemos ganar, perder, pero lo que más sabemos es levantarnos y ganar.

Moreno Cárdenas agradeció el respaldo y fortaleza que le han otorgado al PRI los ex gobernadores Antonio González Curi, Salomón Azar, Abelardo Carrilo Zavala, Jorge Carlos Hurtado y Fernando Ortega Bernés, “porque gracias a su buen gobierno Campeche es el único estado del sureste gobernado por el PRI, y con Carolina Viggiano vamos a emprender la gran transformación del partido”.

A la entusiasmada muchedumbre priista, Alejandro Moreno le pidió permiso para competir por la dirigencia nacional de su partido, agregando que en su momento, cuando se publique la convocatoria, solicitará licencia a la gubernatura. El sitio se llenó con el grito de “presidente, presidente”. Los priistas lo arroparon en un torrente de alegría y furor.

El dirigente estatal del PRI, Jorge Lazo Pech, mencionó que los priistas no pueden ser omisos ni pasivos en esto tiempos, y la lealtad y la institucionalidad son valores que no se deben olvidar y con los que cuenta Alejandro Moreno, “que todo lo puede, todo lo logra con carácter en beneficio de la sociedad. Por eso afirmamos que la buena política está de regreso con Alejandro Moreno”.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI expresó que los priistas campechanos están trabajando para ser ejemplo de unidad nacional y como líder cuenta con Alejandro Moreno Cárdenas como abanderado nacional para la reforma del PRI.

-Lo hemos visto encabezar las causas más grandes con carácter, firmeza, con capacidad, con el oficio político de los mejores acuerdos; pocas veces se tiene un político de cien por ciento. El PRI si tiene futuro el mejor camino es el trabajo en unidad y en equipo, la buena política está de regreso con Alejandro Moreno Cárdenas-dijo.

Lazo Pech llamó a los priistas a ser políticos y militantes comprometidos

en principios y convicciones, completos en identidad y sentido de pertenencia con la convicción de construir el mejor PRI de todos los tiempos, como convoca Alejandro Moreno Cárdenas.

También celebró el reconocimiento que recibió Beatriz Paredes Rangel como referente de valores, principios y de actos congruentes a su trabajo partidista “ejemplo que dejó Rafael Rodríguez Barrera al ocupar importantes cargos públicos y partidistas tanto a nivel local, nacional e internacional”.

La homenajeada Beatriz Paredes señaló su predilección por Campeche, desde que conoció a su protectora y maestra de sus primeros años en la política, María Lavalle; que luego se acrecentó cuando trabajó al lado del talento Jorge Carpizo McGregor; “y lo que remató mi afición por los campechanos fue conocer a un joven emprendedor, tenaz, líder, apasionado por su tierra: Alejandro Moreno Cárdenas”.

Dijo que al rendirle un homenaje a Rafael Rodríguez Barrera se lo brinda también al priismo campechano: “Lo que importa es levantar la cara con el orgullo priista”.