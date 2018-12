POR CONSUMO DE ALCOHOL, INCREMENTAN ACCIDENTES EN DICIEMBRE

Entre 20 y 30 por ciento es el incremento de accidentes en el mes de diciembre debido a las fiestas que concluyen en el incremento del consumo del alcohol, informó el Director de Vialidad, Antonio Molina Castillo, adelantando que en este último mes del año se aumentarán los operativos de seguridad.

“Por el exceso de velocidad, el consumo del alcohol en las fiestas, posadas que se realizan en el último mes del año tiende a incrementar el número de accidentes, pero nuestro compromiso es prevenir en la medida de lo posible, y por ello este fin de año como ya es costumbre se reforzarán los operativos”.

Dijo que estarán aplicando filtros de alcoholímetros en diversos puntos de la ciudad, con el propósito de disminuir los accidentes, y llamó a quienes planeen salir de fiesta a designar un conductor, pues no solamente se deben evitar multas, sino lo más importante, salvaguardar su integridad física.

“El llamado siempre es a evitar exceder el consumo de bebidas embriagantes, sobre todo si no se designa un conductor, no buscamos aplicar multas, por el contrario, nuestro compromiso es cuidar de los campechanos pero es necesario su apoyo; durante este último mes estaremos insistentes en los operativos, esperemos que no se tengan tantos accidentes”.