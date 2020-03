Por contingencia de salud, enviarán a domicilio alimentos y productos

Cumpliendo las instrucciones del Gobernador Carlos Miguel Aysa González de apoyar a la economía de negocios locales y cumplir con las recomendaciones en materia de salud, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) a través del Instituto para el Desarrollo de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (INDEMIPYME) firmó una Carta de Intención con la plataforma digital TO GO MX, dedicada a envío a domicilio de alimentos y productos.

Luego de la firma de cartas de Intención entre la SEDECO con Yending, Pronto y Pídelo Ya, se suma Octavio Ramón Maldonado Criollo, dueño de la plataforma campechana TO GO MX, al respaldo de las micros, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con el servicio de entrega a domicilio, medida primordial en la contingencia de salud por el COVID-19.

Con la finalidad de respaldar la economía de las empresas campechanas minimizando las perdidas y afectaciones por la contingencia TO GO MX, ofrecerá descuentos preferenciales a los empresarios inscritos a la Iniciativa Consume Campeche que deseen darse de alta en la plataforma y contar con servicio a domicilio, con esta firma ya son cuatro las plataformas que se incorporan a las acciones de la SEDECO en busca de hacer frente a las afectaciones económicas en la contingencia de salud actual.