Por contingencia sanitaria se suspenderán importantes festivales

Ante la contingencia sanitaria, se suspenderán festivales importantes como el Internacional del Centro Histórico, el Festival Cervantino y la Fiesta del Palmar y del Sarao, informó Delio Carrillo Pérez, secretario de Cultura, quien indicó la prioridad es proteger la salud de los campechanos pues “la situación que vivimos está totalmente desbordada”.

-No sabemos cómo va a ser el comportamiento de la transmisión del virus, por lo que las Secretarías de Cultura federal y las de las entidades federativas hemos decidido no poner en riesgo la salud de los mexicanos en el país, propiciando este tipo de eventos. El acuerdo es que no podemos hacer eventos masivos y de números mayores y si llegan a hacerse, será en espacios pequeños como los Teatros, con los protocolos ya establecidos.

Destacó ya se cuenta con manual de protocolos que se elaboraron conjuntamente con la Secretaría de Cultura federal pero no se hará acción alguna hasta que “recibamos luz verde” sino hasta que lo autoridades las Secretarías de Salud federal y estatal.

Carrillo Pérez informó también que los recursos asignados a estos eventos, se redireccionarán, y aclaró no será para proyectos culturales, sino para atender directamente a la población que tiene problemas graves por los meteoros.

-Muchas regiones rurales están inundadas, está afectada la infraestructura, se han perdido casas, no tienen alimentos, han perdido trabajo y la prioridad por parte del Gobierno, como lo ha indicado el Gobernado, es re-direccionar estos recursos para atender a los campechanos que lo están necesitando y no va a ser un asunto de 15 días, un mes, sino va a llevar también lo largo de este año para poder resarcir de alguna manera todos los problemas que se han ocasionado tanto por los meteoros que pasaron recientemente, como por la contingencia que tenemos del COVID – finalizó.