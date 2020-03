Por coronavirus, Lady Gaga está en cuarentena

La legendaria Lady Gaga anunció que tomará medidas para protegerse del coronavirus, por lo que decidió entrar en cuarentena hasta que la contingencia sanitaria pase.

“Esto es para recordarnos cómo es sentirse y ser un ser humano. Creo que es importante reconocer que debemos ser una sola comunidad global. No podemos hacer esto sin amabilidad, y el coronavirus no es prejuicioso”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram la intérprete de “Born this way”.

“Mi pensamiento del día es aceptar que hay ocasiones en las que nos sentimos débiles e impotentes, pero podemos llenar ese espacio con amabilidad y ser parte de la solución a un problema global. Entonces tendremos control”, agregó haciendo un llamado a que todos participemos ante la emergencia global.