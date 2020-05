Por Covid-19, comercios tendrán que reinventarse: Canaco

Los efectos que ha causado en la economía la contingencia sanitaria ante la presencia del COVID-19, obligará a las empresas, sobre todo al comercio organizado a “reinventarse” porque al superarse esta situación las cosas “serán diferentes”, consideró Jean Du Bar del Río, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Campeche (Canaco-Servytur).

Asimismo, exhortó a la población a no gastar en estos momentos para celebrar el Día de la Madre, sino hacer un regalo inteligente, porque “si tenemos pocos recursos y no hay trabajo, no te vas a gastar esos recursos en regalos”, y en su lugar, ofrecer una comida porque “no sabemos cuánto más va a durar la pandemia”.

Apuntó que conforme pase el tiempo, mayores repercusiones se presentarán y es incierto aún que esto termine en junio próximo y puedan abrir los negocios, o bien pudiera darse que una semana después debas suspender nuevamente actividades.

-El día de mañana, cuando abramos, todo va a tener que cambiar, habrá empresas que cierren para innovar, tendrán que hacer cambios en sus empresas, tendrán que reinventarse… se han dado, a través de las Cámaras y los Gobiernos, se han dado capacitaciones y cursos en línea y tenemos que ver cómo hacer para salir adelante.

-Se tendrá que ver qué tenemos que hacer para vender; si no tengo turismo en mi negocio, aunque se habrá, no tendrá clientes y si no me reinvento, estoy perdido y fuera. Si no vemos que los negocios están cambiando, si no vemos a futuro, sería una “muerte anunciada”.