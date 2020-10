Por covid-19 han muerto ocho operadores del transporte público

En el servicio de transporte público, ya se ha registrado la muerte de siete trabajadores por contagio del COVID-19, sin que hayan recibido ayuda de los concesionarios, aseguró Miguel Ángel Ramírez González, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Unidos del Volante de Campeche.

-Por ello entregamos un oficio dirigido al Gobernador en el que pedimos principalmente, se presione para someter a verificación a las empresas, a los concesionarios. Muchos no tienen servicio médico asistencial porque dicen que no tienen dinero para pagar al IMSS y la gente no recibe la atención que requiere y merece no solo operadores, también su familia.

-El Seguro Social no debe faltar por la pandemia que se enfrenta; tiene que estar vigente y hay compañeros caídos por la contingencia sanitaria y sus familiares no han recibido remuneración alguna, ningún apoyo; son ya 7, 8 compañeros que murieron y nadie recibe apoyo.

Aclaró la petición para verificar cómo cumplen con su responsabilidad las empresas no es solo para los operadores del servicio de transporte público en Campeche, sino para todo el Estado, donde hay alrededor de diez mil operadores en distintas modalidades de transporte, que no reciben lo que la ley establece.