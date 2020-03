Por Covid-19, pequeños comerciantes solo pueden “encomendarse a Dios”

Ante la presencia del coronavirus en el país, la presidenta de la Federación Estatal del Pequeño Comercio en Campeche, Candelaria González Cajun, manifestó que no tienen de otra que “encomendarse a Dios” ya que no pueden cerrar y quedarse sin vender.

“Hemos pedido que a partir de la próxima semana, si las condiciones sanitarias siguen, si tienen necesidad de mantener el negocio abierto, usen cubre bocas, tener agua y jabón para lavarse las manos frecuentemente si no tienen gel. No hay de otra y encomendarse a Dios porque no hay otro camino y todos estamos expuestos”, manifestó.

De los dos mis changarros que hay afiliados, el 90 por ciento son atendidos por personas de la tercera edad, y eso es lo preocupante, detalló González Cajun.

-Vamos a luchar porque esta situación no es solo en Campeche, se da en todo el país, y debe haber apoyos, proyectos para financiamiento… que no sean préstamos porque la gente no tiene para pagar y seguirían más endeudados.

Recordó a las autoridades que la pequeña empresa es la base de la economía y los changarros que atienden las personas adultas mayores, no son la excepción. “Si no hay apoyo, esto se va a poner terrible; el problema va a ser el capital económico”.