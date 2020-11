Por mal estado de los Cfemáticos usuarios tardan hasta cuatro horas para pagar

Una larga fila de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se formó en los cajeros de la estación Santa Lucía quienes se quejaron de permanecer por casi dos horas esperando que personal de esta empresa reparara estos aparatos para que pudieran pagar.

Los usuarios se quejaron de que continuamente se registran desperfectos en el servicio y que los directivos de la CFE no hacen nada por repararlo, lo que ocasionan que pierdan tiempo tratando de cumplir con su pago.

El señor Francisco Domínguez Balam señaló que llegó desde muy temprano a pagar su recibo antes de acudir a su trabajo pero de nada sirvió madrugar ya que solo un cajero servía y el cobro era demasiado lento.

“Cada dos meses que venimos a pagar pasa lo mismo, pasamos hasta dos horas o más tratando de pagar los recibos y no podemos, no puede ser posible que si saben que hay gran demanda de usuarios no hagan nada por reparar los cajeros”, declaró.