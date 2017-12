POR NO PAGAR CRÉDITOS, FOCAM INICIA PROCEDIMIENTO CONTRA 15 EMPRESAS

Como resultado de la falta de incumplimiento en el compromiso adquirido de pagar los créditos que obtuvieron, el Fondo Campeche (Focam) presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, procedimientos legales en contra de 15 empresas, informó su director Eric Vargas Hernández.

Entrevistado en sus oficinas, el funcionario estatal indicó que quienes obtienen empréstitos, deben tener clara la obligación que adquieren de pagar puntualmente y en caso de no estar en posibilidades de hacerlo por alguna eventualidad fuerte, deben acudir a la institución a plantear su situación y renegociar el adeudo.

-No estamos cerrados al diálogo, en ningún momento. De hecho, se les hacen varias invitaciones a dialogar, a reestructurar sus pasivos; si no pueden pagar conforme al compromiso adquirido, explican las causas y se hace una reestructura, se reduce el monto del pago mensual, hay varias opciones, pero cuando no aceptan ninguna ni muestran interés, entonces es que se procede, pero no antes de agotar todas las posibilidades y el diálogo –puntualizó.

Destacó también que una de las instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas es ayudar a los emprendedores, buscar estrategias de pago para que puedan cumplir, pues hay plena conciencia de que la situación económica no es nada fácil.

-Se les dieron todas las facilidades, pero no hubo respuesta alguna, por lo que el Fondo Campeche inició este año procedimientos en contra de 15 empresas ante el Tribunal Superior de Justicia; el monto total es por 2 millones de pesos –concluyó.