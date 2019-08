POR PRIMERA VEZ, PEDRO SOLA HABLA DEL AMOR DE SU VIDA

Pedro Sola abrió su corazón a Quién y compartió por primera vez, cómo y dónde conoció al gran amor de su vida, con el que logró establecer una relación sólida y de respeto, a pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos.

Animoso como es él, comparó su situación a la de una icónica escena de la telenovela Gabriel y Gabriela, en la que la actriz Ana Martín se columpiaba mientras cantaba el tema Dulce amor que decía: “¡El amor me llegará, algún día y en cualquier lugar!”, Así le pasó a él, en el instante menos esperado conoció a su actual pareja del que dijo es “inteligente, simpático, guapo y educadísimo”.

Sola aceptó: “Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes.

“Le contesté, aunque no sabía quién era. Seguimos la comunicación (electrónica) durante dos ocasiones más, entonces le pregunté: ‘¿Quién eres, por qué no me dices?’”, recordó. Sola, quien también reveló que hay una diferencia de edad, que al final no resultó importante: “Él tenía 24 años y yo 54”.

Pedro aceptó que “en el ambiente gay es muy fácil ligar, pero no lo es mantener una relación”; por eso cuando conoció a su actual amor ya no lo quiso soltar: “Vino a México de Villahermosa, varias veces desde que nos conocimos en 2001, luego me dijo que ya se podía venir a vivir a México, comisionado por su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa’ y aquí sigue”, finalizó.