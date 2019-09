POR PROMOCIONAR SU IMAGEN, SUSPENDEN ESPACIO PUBLICITARIO AL AYUNTAMIENTO

El Centro INAH Campeche suspendió el espacio publicitario del paradero del Ayuntamiento ubicado sobre el Circuito Baluartes, por difundir mensajes no permitidos, como es el caso de las acciones que realiza la autoridad, y no privilegiar los aspectos culturales que indica la Ley por estar en inmediaciones del Centro Histórico.

Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, colocó sellos de suspensión en el que se especifica que se toma esta medida por representar una violación a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

También pegaron un oficio firmado por la directora Adriana Velázquez Morlet, en el que se precisa los artículos constitucionales en los que la autoridad se basó para tomar estas medidas.

Y es que hace aproximadamente dos meses, la directora del Centro INAH Campeche advirtió que se procedería a clausurar la parte publicitaria del paradero porque estaba prohibido que la autoridad, en este caso el alcalde promocionara su imagen o sus acciones a través der carteles, ya que por estar dentro del Centro Histórico, la publicidad no está permitida, y solo se podía colocar en el cristal mensajes culturales.