Por que no lo aceptó, policía amenaza de muerte a una maestra

Ante las amenazas de que es objeto y por el temor de que se lleguen a cumplir, la maestra de de preescolar, María del rocío del Puerto Chan, tuvo que abandonar su vivienda ubicada en una colonia del sur de la ciudad de Tapachula, para refugiarse en el interior de una iglesia católica.

La quejosa señala que al comandante de la Policia Sectorial del Estado, Eduardo Enrique Posadas, como el presunto responsable de acoso sexual y amenazas de muerte y lo hace responsable de lo que le pueda suceder a ella y su familia, pues teme por su integridad física.

Detalla que hace varios años la acosaba para convertirla en su pareja; sin embargo, el rechazarlo derivó en amenazas. El uniformado vive frente a su casa y cada vez que se encuentra ebrio lanza disparos, y ya trató de golpear al hijo mayor de ella.

“Lo denunciamos en la fiscalía, y hasta ahora no le han hecho nada, ya fui a derechos humanos, he tocado puertas en siete instituciones y nadie me ha ayudado, ya acudí con la presidenta municipal de Tapachula porque temo por mi seguridad pero nadie me da respuesta ni ayuda ”, precisó.

Pide a las autoridades le brinden seguridad y atiendan su caso, pues “ya toco a mi hijo y lo amenazó de muerte, mi temor es que no solo me asesinen, sino también a mis 3 hijos”, afirmó la afectada.