Por vergüenza, en comunidades no usan cubrebocas

Hay resistencia en las comunidades por utilizar cubrebocas para protegerse del Covid-19, manifestó el presidente de la Junta Municipal de Tixmucuy, David Chan Gamez, refiriendo que muchos siente vergüenza por colocarse la mascarilla y prefieren quedarse resguardados en sus viviendas para no arriesgarse.

Comentó que por no usar cubrebocas se tuvieron que quitar algunos filtros sanitarios para no poner en riesgo a quienes colaboraban en estos espacios, “pues a pesar de que se les proporcionaba no lo usaban”.

La única forma se cuidarse del Covid en las comunidades ha sido con la sana distancia, sobre todo las amas de casa han tenido la oportunidad de quedarse en cuarentena en sus viviendas, las calles lucen más desérticas que nunca.

“Ya comienza a reflejarse la desesperación de la gente que quiere salir a la ciudad a hacer sus compras, pues muchos acostumbraban a viajar constantemente, sobre todo quienes tienen puestos de comida y ahora no pueden por la situación”.