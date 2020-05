Pospone SpaceX su tan esperada primera misión tripulada al espacio

El histórico lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy de la NASA estaba programado para este miércoles 27 de mayo; sin embargo, se tuvo que posponer a 16 minutos de su lanzamiento debido a que las condiciones climáticas no ofrecían las garantías necesarias para el vuelo.

Se anunció que el segundo intentó se hará este sábado 30 de mayo a las 14:22 horas tiempo del Centro de México.”No vamos a lanzar hoy”, escribió la NASA en su cuenta de Twitter. “Nuestra próxima oportunidad será el sábado 30 de mayo a las 3:22 PM ET. La cobertura comenzará a las 11 AM”.

Bob Behnken y Doug Hurley, astronautas a bordo del cohete Falcon 9, se encontraban listos para hacer historia en la misión Demo-2; sin embargo, ahora tendrán que esperar tres días para intentar de nuevo el vuelo.

La NASA había informado que en caso de presentarse algún problema técnico o cuestiones adversas del clima, el lanzamiento tendría dos fechas más disponibles: sábado 30 y domingo 31 de mayo. Es decir, de continuar los problemas este sábado, el cohete Falcon 9 contaría con una oportunidad más en el último día del mes de mayo.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020