Potencias no deben aprovecharse, se debe apoyar a los más débiles: AMLO

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la teleconferencia que tuvo con los demás integrantes del G20 donde se abordaron las medidas mundiales contra el Covid-19, afirmó que se debe involucrar a la ONU en el control y distribución de medicamentos e insumos para combatir la pandemia.

“(Consideró qué hay) urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con medicamentos y equipos, porque al mismo tiempo hay escasez y acaparamiento de quienes tienen capacidad económica, debe darse tratamiento humanitario no especulativo”, expuso el titular del Ejecutivo.

Puntualizó que en el proceso de recuperación económica se deberá proteger, sobre todo a la economía local y microempresas que serán las más perjudicadas en esta crisis.

Pidió que las grandes potencias mundiales y las corporaciones económicas no deben especular con la pandemia.

“Las hegemonías deben actuar sin cierre de fronteras con medidas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios, que no se use el petróleo para especular y cerrarle paso a la especulación financiera obstaculizando la economía mundial”, sentenció López Obrador.