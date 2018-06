PRD ACUSA AL TEEC DE FALTA ENTEREZA EN CASO RAMÓN OCHOA

Luego de decirse respetuoso de las decisiones que tome el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), al desestimar la pruebas que se presentaron en contra de Ramón Ochoa Peña, candidato de Morena a la presidencia municipal de El Carmen, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRD), Víctor Améndola Áviles consideró que a ese cuerpo colegiado “le falta un poco en entereza, de cobardía de querer enfrentar las cosas con decisión”.

Lo anterior en entrevista, en la que manifestó “Víctor Rivero Álvarez nunca se ha distinguido por ser un abogado “de avanzada”, un abogado que le entre “al toro por los cuernos”.

-Siempre anda ahí, esquivando y no queriéndose comprometer con nadie. Me parece irresponsable que el Tribunal permita que actores políticos violenten la Ley flagrantemente y que no haya sanción, porque esa es una puerta que abre a que todo mundo pueda delinquir, a que todo mundo pueda violar la ley y no recibir ninguna sanción –aseguró.

-Es reprobable un fallo en ese sentido. Sin embargo, insisto, el PRD siempre ha respetado las instituciones aun y cuando estas no fallen en el sentido de nuestras denuncias –apuntó y manifestó el respaldo absoluto a Luis García, y aseguró que toda demanda que un perredista presente y tenga fundamento, recibirá el respaldo por la directiva estatal.

Asimismo, a pregunta expresa señaló que el OPLE es una cosa y que tiene la responsabilidad de organizar el proceso electoral, supervisado por el INE, y “otra cosa es el Tribunal”.

Dijo querer darle su voto de confianza a la consejera presidenta del IEEC, Mayra Bojórquez González, pero “no es un cheque en blanco” y se pronunció porque pueda enfrentar las presiones que en algún momento se puedan dar.

-Opinión diferente la tengo en el caso del Tribunal… Conozco a Víctor Rivero, pero sé que le gusta no buscarse problemas con autoridades, o con situaciones de esta naturaleza. No necesitamos abogados así, al contrario, sino gente que se aboque a investigar y sancionar. No se puede ser tolerante porque es una “caja de pandora que se abre y no sabes que se puede encontrar”.