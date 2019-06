PREOCUPA A PESCADORES NO TENER PARA COMPRAR DIESEL

Preocupados porque llegue la temporada de pesca y no poder salir a pescar por falta de recursos para el combustible se encuentran pescadores de altura, y es que ya han emitido al Presidente de la República tres oficios exponiendo la situación crítica que vive en sector en la entidad, sin que haya respuesta hasta el momento.

Manifestó lo anterior el Presidente de Cooperativas Pesqueras, Julio Alejandro López García, al señalar que algunos armadores pararon sus barcos antes de que comenzara la veda por no contar con dinero para la compra de diesel.

“Nos reunimos en asamblea para tratar temas pendientes como es el diesel, exponerle a los compañeros que el diesel es problema de los armadores pero también de nosotros, porque si no participamos nosotros quejándonos no vamos a trabajar, hemos metido tres oficios a López Obrador, dos le entregamos personalmente y uno que entregamos aquí en Campeche, hemos ido a preguntar y no ha habido contestación, estamos exponiendo ahí la crisis que estamos viviendo aquí en Campeche los pescadores de altura”.

Exigió al Gobierno Federal que dé respuesta y se apoye a los pescadores, pues cada año la situación empeora y no ven resultado de la promesa del presidente de bajar el precio de los combustibles.