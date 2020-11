Presidente de Brasil insiste en que no se vacunará contra el Covid-19

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, insistió que no tomará la futura vacuna contra el covid-19 y puso en tela de juicio la eficacia del uso de la mascarilla para evitar los contagios entre la población.

“Voy a decir para ustedes que no voy a tomarla, es un derecho mío. Y estoy seguro de que el Parlamento no va a crear dificultades para quien, por ventura, no quiera tomar la vacuna”, señaló a través de Facebook.

Cabe destacar que el presidente de Brasil se ha mostrado escépticos sobre la gravedad de la pandemia.

Sin embargo, Brasil es uno de los países del mundo más azotados por la pandemia del nuevo coronavirus junto con Estados Unidos y la India, al contabilizar 171.460 muertes y 6,2 millones de contagios, según el último balance oficial.