Presunta amante encara a Cristian Castro, frente a su novia

El cantante mexicano Cristian Castro fue sorprendido en calles de California por una supuesta amante quien le reclamó su infidelidad justo cuando el intérprete caminaba por la calle del brazo de su novia, la colombiana Martha Muvdi.

“Te voy a hacer el amor bien rico”, gritó una joven que se les empareja en el trayecto, según se observa a través de un video que difundió la cadena Univision.

“¿Qué me hiciste el viernes? Te amo, mi amor. Te voy a hacer el amor bien rico y me los hice, papá”, añadió la tercera en discordia mientras que el intérprete de No podrás continuaba firme en su paso hasta que la pareja abordó un vehículo y partió con rumbo desconocido.

Acerca de Martha Muvdi, Cristian Castro declaró en fecha reciente que apenas se estaban conociendo y que ella vivía lejos, pero estaban haciendo un intento. Por su parte, ella ha publicado diversas imágenes con él a través de sus redes sociales.