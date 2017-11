PRIISTAS, LISTOS PARA APOYAR A SU ABANDERADO A PRESIDENTE

Luego de presentar a quienes asumirán el cargo de secretarios generales adjuntos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Estado de Campeche, de quienes se destacó son gente con experiencia y cuyas atribuciones se darán a conocer en breve, todo con miras al próximo proceso electoral que vivirá el país en julio del 2018, su dirigente estatal, Ernesto Castillo Rosado, afirmó que los comités estatales del país se pronunciaron por apoyar de manera incondicional a quien elija el tricolor como su candidato a la Primera Magistratura del país.

Lo anterior en conferencia de prensa, señaló que “es momento de aprender de nuestros errores y ajustar donde se tenga que ajustar”, e indicó que nunca antes el PRI se había preparado con tanta anticipación y responsabilidad y con tanta eficiencia para encarar un proceso electoral, y se designaron a varias mujeres de la ciudad capital y de otros municipios.

-Seguimos trabajando todos los días para lo que viene, y estamos a unas horas del nombramiento que va a marcar la ruta que vamos a seguir, sobre la candidatura del PRI a la Presidencia de la República y seguir trabajando para entregar buenas cuentas.

Por otra parte, en la sesión de preguntas y respuestas, dijo estar en espera del nombre del candidato a la Primera Magistratura por el tricolor, pero afirmó todos los Comité estatales que han acudido a la dirigencia nacional, tienen claro que tienen que respaldar a quien resulte electo como tal el domingo 3 de diciembre.

-Nosotros vamos a cumplir y respaldar a quien nos va a encabezar en el próximo proceso electoral. No es una elección más, lo que está en juego es el proyecto de nación que se ha estado construyendo en cinco años; en cualquier cargo de elección popular por muy modesto que sea, cualquier partido y cualquier candidato tiene la posibilidad de ganarlo en esta democracia que vivimos en México.

-No sabemos quién va a ser nuestro candidato, todavía no sabemos quién va a ser Presidente de México pero sí tenemos claro que Andrés Manuel López Obrador no debe ser presidente de este país.

Finalmente, aseguró que todos los comités estatales apoyarán a quien resulte el abanderado del tricolor.