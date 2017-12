PROBLEMA DE ZOOLÓGICO DE CARMEN, FALTA DE LIDERAZGO DEL ALCALDE

Luego de señalar es el momento de decidir si es conveniente seguir manteniendo el zoológicos de Ciudad del Carmen o brindar los servicios necesarios a la población, Ernesto Castillo Rosado, presidente estatal del PRI indicó que el cierre de este lugar solo es un tema de los muchos que ha arrastrado su administración el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.

-Tiene temas no solo con animales, tiene con empresarios, con taxistas, con ciudadanos, con sindicalizados, son varios los tema que tiene pendientes y demuestra la falta de administración y de buen gobierno, puntualizó.

Sobre el cierre del zoológico y la muerte de algunas de las especies que alberga, manifestó que como regidor en la pasada administración municipal de Campeche, “se observó que la comuna no contaba con recursos para tener un zoológico para el disfrute de los ciudadanos en óptimas condiciones, y no es como en años pasados que no había reglamentación por parte de las autoridades federales”.

-Ahora e tema de los animales es un tema prioritario y se tiene que cuidar y tratar bien en ese sentido. Es importante priorizar los recursos que se tengan en la Comuna y ha llegado el momento de tomar una decisión tanto en Campeche como en Carmen, si es conveniente seguir manteniendo un lugar que no presta los servicios necesarios para quienes los visitan y mucho menos tienen los animales en las condiciones que deberían por reglamentación federal.

Indicó que es un tema de trabajo en conjunto con autoridades federales y estatales “y más vale que como bien dicen, haga un llamado y una solicitud para que intervengan ambas autoridades antes de que termine mal todo esto. Es el momento de decidir si los recursos con que cuenta se van a invertir en un zoológico que podría atender una autoridad federal. Debió pedir ayuda en su momento.

-Es un tema de liderazgo, es un tema de visión pero sobre todo es un tema de compromiso con la ciudadanía y con todas las asociaciones y grupos civiles en pro de la defensa de los derechos de los animales. Es tema más de los muchos que ha arrastrado a lo largo de más de 24 meses el alcalde.