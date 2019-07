PROBLEMAS DE AYUNTAMIENTO NO SON EXCUSA PARA NO CUMPLIR: CARDEÑA

La situación financiera del Ayuntamiento de Campeche no es excusa para incumplir a los trabajadores, destacó el presidente de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cardeña Vázquez, quien expresó que en administraciones pasadas no se había suscitado el problema de despedir a un trabajador y no pagarles lo que por derecho les corresponde.

“Entendemos que las administraciones municipales tienen problemas financieros pero eso no da lugar a que no respeten los derechos de los trabajadores, siempre hay que ofrecerles una alternativa de solución que establece la propia Ley Federal de Trabajo, conforme a derechos y antigüedad, es lo mínimo”.

Dijo que en anteriores administraciones han llevado casos, pero que siempre se les ofrece su finiquito, por lo que exhortó a la comuna a que antes de tomar estas decisiones, cuente con el dinero para cumplir con los pagos correspondientes.

Cardeña Vázquez reconoció que ha incremento la carga de trabajo de los abogados en la entidad por los despidos, aunque explicó que las instancias federales se ocupan de las dependencias federales, y esos casos no les llegan, aun así, han aumentado la demanda del servicio de defensoría por cuestiones laborales.